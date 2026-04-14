Москва14 апр Вести.Ужесточение правил продажи в России трех ветеринарных лекарств с противосудорожным эффектом было необходимой мерой, так как их использовали подростки в качестве психоактивных веществ. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, рынок ветеринарных препаратов был слабо контролируемым. Этим могли воспользоваться подростки. В Сети ранее появились сообщения, что подростки покупают таблетки для животных, чтобы использовать их как психоактивные вещества.

Оборот [лекарственных препаратов] у людей был контролируем. Но на ветеринарном рынке это было с нескольким запозданием урегулировано. Молодые люди, пользуясь этой лазейкой, к сожалению, стали покупать на маркетплейсах в том числе эти препараты. Сами они не сильно токсичные, но от применяемой дозы это превращалось в патологическую зависимость с трагичными последствиями для здоровья. Поэтому мы эту лазейку убрали пояснил он

Ранее Минздрав РФ ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов. Они будут подлежать предметно-количественному учету. Требование предполагает, что аптеки должны вести отчеты и регистрировать каждую операцию с ними.