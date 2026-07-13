Москва13 июл Вести.Биологически активные добавки, которые продаются на интернет-площадках, могут быть смертельно опасными. Об этом ИС "Вести" заявила главный врач частной клиники Олеся Дунаевская.

Роспотребнадзор заблокировал свыше 20 тысяч интернет-площадок, на которых продавались БАДы, запрещенные в России. Товар не прошел государственную регистрацию или содержал завышенную концентрацию активных веществ.

Аллергическая реакция может возникнуть и повышение давления, тошнота, рвота. Это может быть анафилактический шок. Ну и в том числе, летальный исход. БАДы, как правило, самостоятельно не назначаются, они назначаются в комплексной терапии сказала Дунаевская

Ранее сообщалось, что врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли жительницу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, у которой после двух месяцев приема биологически активных добавок (БАД) развилась тяжелая форма токсического гепатита.