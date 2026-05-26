Москва26 мая Вести.Чрезмерное употребление БАДов приведет к нарушениям в организме, предупредил председатель регионального отделения Общества биотехнологов России, кандидат биологических наук Алексей Дейкин в интервью ИС "Вести".

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что у испытуемых, которые регулярно принимали добавки Омега-3 в течение пяти лет, когнитивные функции снижались быстрее. Эксперт считает, что истина в этих выводах "где-то рядом".

Страшного в этом пока ничего нет. И ускорение развития этих патологий напрямую не связывают именно с полиненасыщенными кислотами. А просто говорят, что люди, которые принимали, характеризуются на 5% большей вероятностью ускорения снижения когнитивных функций. Может, люди еще что-то принимали в это время. Но доказательного эксперимента, что это ускорение было связано только с жирными кислотами и ни с чем больше, нет. Дополнительные исследования требуются. Это не приговор для БАДа сказал Дейкин

Биотехнолог подчеркнул, одна таблетка Омега-3 может заменить килограмм съеденной рыбы, и во всем следует соблюдать меру.

Нарушить пищевое поведение, просто поедая бесконечное количество рыбы, сложно. А съедая три таблетки рыбьего жира вместо одной, вроде как не так сложно, и это сделать человек может, психологический барьер мягче. А последствия именно такие, как будто бы ты начинаешь питаться одной рыбой и больше ничего не ешь. Естественно, это приведет к нарушениям каким-то в организме, и об этом свидетельствуют эти эпидемиологические исследования. Поэтому все нужно делать в меру и в соответствии с инструкцией уточнил эксперт

Он обратил внимание россиян на то, что БАДы не являются лекарствами, это лишь компенсация недостатка чего-либо в рационе.