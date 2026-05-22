Москва22 мая Вести.Избыток железа усиливает окислительные процессы в организме. Научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, кандидат медицинских наук Михаил Болков дал советы, как снизить негативную роль избытка железа из-за возрастных сбоев.

По словам эксперта, которые приводит KP.RU, в первую очередь рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые антиоксидантами - овощи, фрукты, ягоды, зелень и жирную морскую рыбу.

Здоровый образ жизни с хорошим сном, снижением уровня стресса, физической активностью и сбалансированным питанием также поможет предотвратить накопление железа в организме.

Кроме того, доказано, что в продление жизни у людей вносят вклад вакцинация от инфекционных заболеваний, восполнение дефицита витамина D (если его недостаточность показывает анализ крови) и - оптимизм, сохранение интереса к жизни, целей и увлечений добавил Болков

Специалист также отметил, что железодефицит может быть диагностирован только с помощью полноценного медицинского обследования. Назначать БАДы с железом должен только врач.