Москва8 мая Вести.Старение не заложено природой в человеческий организм изначально, но к нему приводят накапливающиеся в генах побочные эффекты. Об этом рассказал ИС "Вести" директор Института биологии и старения и медицины "Здорового долголетия" РНХ имени Петровского Минобрнауки России, профессор, доктор биологических наук Алексей Москалев.

По его словам, не существует генов, которые старили бы человеческий организм, а побочные эффекты появляются лишь в "пост гарантийный" период.

Я глубоко убежден, что природа не заложила в нас генов специально, которые нас старят и убивают. Есть гены, которые очень важны для нашей физиологии, но, как и у любого процесса, коэффициент полезного действия, да, он ограничен, и есть, безусловно, и какие-то побочные эффекты. Но природа все предусмотрела так, что есть условно гарантийный период жизни, да, чтобы оставить потомство… а побочные эффекты, они начинают проявляться уже в постгарантийный период, когда приходят возраст-зависимые заболевания: сердечно-сосудистые, метаболические, как сахарный диабет, нейродегенерация, онкологические многие заболевания, опорно-двигательного аппарата, хроническая болезнь почек, печени, там, легких — это все отсрочивается рассказал он

Ученый пояснил, что такие побочные эффекты имеют накопительный эффект и снижают адаптационные возможности организма.

Побочные эффекты потихонечку-потихонечку накапливаются и вызывают снижение адаптационных возможностей, и подспудно это ведет к старению, ухудшению функциональных возможностей и повышению риска заболеваемости, а эти заболевания уже нас, собственно, убивают добавил он

Однако на старение влияют не только побочные эффекты в генах, но и окружение человека. По словам врача-гериатра, невролога, руководителя секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерия Новоселова, регулярное взаимодействие с токсичным человеком ускоряет биологическое старение людей на 1,5%.