Москва16 июн Вести.На продолжительность жизни и биологию старения человека очень сложно повлиять, последние опыты напоминают генную терапию с неизвестным результатом. Об этом врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов сообщил ИС "Вести".

Так врач прокомментировал сообщение о том, что в организм человека был впервые введен препарат, обращающий старение вспять.

Это генная терапия в определенной степени. Но пока результата мы не видим. И здесь надо сказать, что в организме человека нестареющих клеток нет. От слова совсем. И это большая проблема. Потому что мы влияем на одни клетки. Например, на те клетки, которые получаются методом деления. Как мы влияем на те клетки, которые вообще не делятся в течение жизни? …И проблема в том, что организм стареет не как клетка, он теряет жизнеспособность с возрастом, именно в этом суть старения заявил невролог

Он отметил, что за полвека человечество не приблизилось к созданию "эликсира молодости".

Еще в 1972 году Алекс Комфорт - великий геронтолог современности - заявил о том, что скоро мы будем жить дольше, поскольку мы много знаем о старении. Прошло более полувека, и тем не менее мы видим возраст смерти окружающих нас людей, который говорит о том, что больших подвижек в данной тематике нет. Да, показатель ожидаемой жизни при рождении растет, но это за счет движения детской смертности, смертности во всех возрастах. На биологию продолжительности жизни, биологию старения пока повлиять нам очень сложно отметил врач

В июне 2026 года биотехнологическая компания Life Biosciences в рамках клинических испытаний впервые ввела в глаз пациента с глаукомой экспериментальный препарат ER-100. Инъекция направлена на перепрограммирование клеток и обращение возрастных заболеваний вспять.

Ранее сообщалось, что пик развития организма человека приходится на возраст 25-30 лет, после чего начинается процесс старения. При этом в связи с увеличением продолжительности жизни границы возраста сдвигаются, молодежью сейчас считаются люди до 39 лет, уточнила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.