Москва21 июлВести.Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилым людям, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
В комментарии РИА Новости она отметила, что такие вакцины замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс является воспалением, а любое воспаление ускоряет процесс старения.
Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций — это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизньсказала Ткачева
Делая прививку, человек не только предотвращает инфекционные заболевания, но и влияет на процесс старения, добавила врач. Ткачева также отметила, что ранее о вакцинах в таком контексте не думали, однако сейчас вакцинация является геропротекцией.
Соответственно, здесь акцент вот именно у пожилых надо сделать на вакцины от гриппа и пневмококка, потому что, наверное, это основные угрозы для пожилого человека, которые мы можем сейчас предотвратить путем вакцинациисказала гериатр
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также указывала, что вакцинация может увеличить продолжительность жизни.