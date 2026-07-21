Гериатр Ткачева: вакцина против гриппа может продлить жизнь пожилым людям

Врач назвала вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям Гериатр Ткачева: вакцина против гриппа может продлить жизнь пожилым людям

Москва21 июл Вести.Вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилым людям, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

В комментарии РИА Новости она отметила, что такие вакцины замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс является воспалением, а любое воспаление ускоряет процесс старения.

Если говорить о вакцинах, то вообще вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций — это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь сказала Ткачева

Делая прививку, человек не только предотвращает инфекционные заболевания, но и влияет на процесс старения, добавила врач. Ткачева также отметила, что ранее о вакцинах в таком контексте не думали, однако сейчас вакцинация является геропротекцией.

Соответственно, здесь акцент вот именно у пожилых надо сделать на вакцины от гриппа и пневмококка, потому что, наверное, это основные угрозы для пожилого человека, которые мы можем сейчас предотвратить путем вакцинации сказала гериатр

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также указывала, что вакцинация может увеличить продолжительность жизни.