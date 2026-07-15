В Роспотребнадзоре рассказали, что может продлить жизнь россиянам Попова: вакцинация может увеличить продолжительность жизни россиян

Москва15 июл Вести.Вакцинация может увеличить продолжительность жизни всех россиян, включая пожилых. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так она ответила, может ли вакцинация увеличить продолжительность жизни россиян, включая людей старшего поколения.

Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации [могут продлить жизнь]. Они делаются пожилым людям в том числе сказала Попова

Каждую осень в России стартует Всероссийская вакцинная кампания. Прививка от гриппа особенно рекомендована людям старшего возраста, чтобы сформировать защитный иммунитет перед эпидсезоном ОРВИ и гриппа.