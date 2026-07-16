Москва16 июл Вести.Мошенники могут прослушивать телефон без подключения к линии оператора, как порой показывают в кино. Об этом главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил RT.

Преступники, по его словам, как правило, используют вирусы.

Вредоносная программа устанавливается на смартфон и получает доступ к микрофону, специальным возможностям системы или другим чувствительным разрешениям и данным сказал он

Также эксперт отметил, что установленный вирус имеет возможность записывать все разговоры, происходящие рядом с устройством. В том числе и непосредственно во время звонка с использованием громкой связи.

Кроме того, Зыков заявил, что не существует какого-то одного стопроцентного признака прослушивания телефона.

Самый заметный сигнал – индикатор использования микрофона в тот момент, когда человек не звонит, не записывает голосовое сообщение и не использует голосового помощника добавил эксперт

Ранее генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Баранов сообщил в интервью ИС "Вести", что при любых важных разговорах телефон необходимо убирать в отдельное помещение, поскольку через него может быть организована прослушка.