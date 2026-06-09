В МВД предупредили о целевых атаках на iPhone, не требующих участия пользователя

МВД: iPhone атакуют без участия пользователя, присылая вирус в iMessage В МВД предупредили о целевых атаках на iPhone, не требующих участия пользователя

Москва9 июн Вести.Злоумышленники незаметно атакуют iPhone через сообщения в iMessage. Об атаках сообщило Ленинградское УБК МВД России в Telegram-канале.

По данным ведомства, участие пользователя для распространения вируса не требуется.

На устройство прилетает специальное скрытое сообщение в iMessage, запускает вредоносный код и… тут же удаляется. Пользователь ничего не видит — ни уведомления, ни самого сообщения пишет МВД

По имеющимся данным, этот вредоносный код может включать микрофон и записывать окружающий звук, собирать с устройства данные и передавать информацию злоумышленникам. При этом работает он максимально скрытно, чтобы владелец ничего не заметил.

Взлом происходит сам по себе, хозяину смартфона не нужно ничего нажимать, открывать или устанавливать.

В ведомстве посоветовали устанавливать все обновления безопасности, отключить автоматический прием вложений в мессенджерах и обращать внимание на нетипичное поведение устройства – резкие просадки батареи, самостоятельные перезагрузки, нагрев. По возможности стоит использовать для наиболее важных задач (рабочая переписка, банк) отдельный телефон.