В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с блокировкой iPhone МВД: мошенники требуют деньги после блокировки iPhone через чужой аккаунт iCloud

Москва17 июл Вести.Мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, обладающих устройствами Apple: злоумышленники убеждают жертв войти в подконтрольную им учетную запись iCloud, после чего блокируют гаджет и требуют деньки за его разблокировку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, сначала преступники входят в доверие к несовершеннолетним, а затем под разными предлогами просят авторизоваться в их аккаунте iCloud. В частности, они заявляют, что собственный телефон разбит и им срочно требуется помощь с распечаткой билетов или документов.

Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение сообщили в МВД

В ведомстве предупредили, что после блокировки аферисты требуют выкуп за разблокировку устройства, угрожая в противном случае удалить личные данные владельца или полностью лишить его возможности пользоваться телефоном или планшетом.

Ранее финэксперт Мария Иваткина рассказала, что для предотвращения кражи данных с помощью приложения-обманки необходимо проверять имя разработчика перед установкой каких-либо приложений на телефон. По ее словам, мошенники маскируют вредоносные код под безобидные приложения.