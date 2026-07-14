Финэксперт Иваткина: перед скачиванием приложения нужно проверить разработчика

Финэксперт рассказала, как избежать скачивания приложения-обманки Финэксперт Иваткина: перед скачиванием приложения нужно проверить разработчика

Москва14 июл Вести.Перед установкой приложения на телефон необходимо проверить имя разработчика, чтобы избежать скачивания вредоносного кода. Об этом KP.RU рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина, перечислив способы защиты смартфона.

Во-первых, она порекомендовала обращать внимание на имя создателя приложения.

Если это крупный банк, а в графе "Разработчик" значится "Иван Иванов", такому приложению лучше не доверять. У легальных компаний реквизиты почти всегда совпадают с названием бренда объяснила специалист

Во-вторых, не следует доверять приложениям, вышедшим несколько дней назад, но имеющим большое количество установок и отзывов. По словам Иваткиной, рейтинг, вероятнее всего, был накручен ботами.

Кроме того, опасность могут представлять программы, запрашивающие ненужные доступы. Например, приложение-фонарик, требующее доступ к микрофону, стоит считать подозрительным.

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В заключение она порекомендовала сбросить пароли, провести ревизию аккаунтов и запустить работу антивируса при случайной установке вредоносного приложения.

Ранее специалист рассказал, как безопасно скачивать приложения на iPhone без входа в Apple ID. Он отметил, что доверять следует лишь официальным сайтам.