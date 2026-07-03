Финэксперт рассказала, что делать при взломе соцсети Финэксперт Дайнеко: при взломе соцсети стоит попробовать сменить пароль

Москва3 июл Вести.При обнаружении взлома страницы в социальной сети в первую очередь необходимо попытаться сменить пароль. Об этом KP.RU рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Эксперт объяснила, что вернуть похищенный профиль возможно, однако для этого придется выполнить ряд определенных действий.

Попробуйте поменять пароль: есть шанс, что номер телефона или вашу электронную почту еще не успели отвязать от аккаунта и доступ удастся восстановить сказала специалист

Также она порекомендовала проверить раздел "Активные сессии" в настройках соцсети, где указывается, из какого города и гаджета недавно заходили на страницу. Так, дистанционным образом можно "вышвырнуть чужака".

В случае, если эти способы не сработали, стоит обратиться в техподдержку и объяснить ситуацию, предоставив для возвращения профиля всю необходимую информацию.

Проверьте, не скомпрометированы ли другие соцсети, доступ к порталу "Госуслуги", иные сервисы и электронная почта: при подозрении, что в аккаунт зашел кто-то посторонний (особенно, если использовался одинаковый пароль), поменяйте пароли доступа к ним. Если вы привязывали к аккаунту карту, удалите ее из вариантов оплаты, сообщите о случившемся в свой банк отметила финэксперт

Кроме того, она посоветовала предупредить о взломе друзей и близких, проверить устройство на предмет вредоносных программ, а также позаботиться об обеспечении максимальной защиты аккаунта.

Дайнеко предложила настроить двухфакторную аутентификацию, подключить контрольный вопрос, начать использовать технологию одноразовых паролей или биометрию. Также стоит придумать уникальный пароль и осторожно подходить к своим действиям в интернете.

Ранее эксперты обнаружили новый способ взлома двухфакторной аутентификации через СМС. С помощью него преступники могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователя.