"Ведомости": эксперты нашли уязвимость в двухфакторной защите через sms

Эксперты выявили новый способ взлома двухфакторной аутентификации через sms "Ведомости": эксперты нашли уязвимость в двухфакторной защите через sms

Москва3 июл Вести.Эксперты лаборатории кибербезопасности Servicepipe обнаружили новый способ взлома, который позволяет обойти двухфакторную аутентификацию через подбор одноразовых кодов из sms, сообщает газета "Ведомости".

Используя этот способ, злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователей, в том числе к сведениям о платежах, отмечает газета.

Новый способ взлома выявлен при изучении случаев, связанных с так называемым sms-бомбингом, пояснили в Servicepipe.

Автоматизированные боты способны не только массово запрашивать отправку кодов, но и подбирать одноразовые пароли, что позволяет открыть доступ к учетным записям, уточняют эксперты компании.

Наибольшему риску подвержены сервисы, использующие короткие коды подтверждения. В зоне риска оказались банки, маркетплейсы, службы такси, доставки и каршеринга.

Для защиты от подобных угроз эксперты советуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать количество попыток их ввода, внедрять системы антибот-защиты, переходить с sms-кодов на push-уведомления или приложения для аутентификации.