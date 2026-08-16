Россиянам рассказали, как защитить аккаунты в соцсетях от взлома Эксперт Щербаченко посоветовал двухфакторную аутентификацию для защиты соцсетей

Москва16 авг Вести.Двухфакторная аутентификация защитит аккаунты в социальных сетях от взлома. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Помимо этого, эксперт порекомендовал усиливать уникальный пароль спецсимволами.

Включите двухфакторную аутентификацию. Дополнительный код подтверждения защитит от несанкционированного доступа. Контролируйте активные сеансы и регулярно проверяйте историю входов. Сразу отключайте неизвестные устройства при обнаружении сказал Щербаченко

Он также посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и проверять адрес сайта перед вводом личных данных – фишинговые сайты могут быть очень похожи на знакомые сервисы.

Кроме того, Щербаченко рекомендует использовать уникальные сложные пароли, отдельные для каждого сайта.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники стали получать доступ к аккаунтам в мессенджере Telegram без ввода пароля и кодов подтверждения. Для этого они используют вредоносную программу "Обновление телеметрии Windows".