Москва23 июл Вести.Бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева отметила ключевую роль двухфакторной аутентификации в обеспечении сохранности как личных средств, так и всей цифровой среды.

По ее словам, защита денег неотделима от безопасности всей онлайн-жизни человека, включая электронную почту, портал "Госуслуги" и мессенджеры.

В комментарии агентству "Прайм" эксперт пояснила, что двухфакторная аутентификация функционирует по принципу дополнительного замка. После ввода стандартного пароля или PIN-кода пользователь подтверждает свою личность посредством телефона, отпечатка пальца или сканирования лица. Таким образом, даже при компрометации пароля злоумышленникам будет недостаточно лишь его одного для получения доступа к аккаунту.

Голяева отметила, что хотя самым распространенным и простым методом является код из SMS, он остается уязвимым для фишинговых атак. Более надежным вариантом она назвала одноразовые коды, генерируемые специальными приложениями, поскольку они не зависят от мобильной связи и имеют ограниченный срок действия.

Специалист подчеркнула необходимость защиты основной электронной почты. Она также обратила внимание, что дополнительный пароль или код в мессенджерах и социальных сетях эффективно препятствует мошенникам использовать ваш аккаунт для обращения к знакомым от вашего имени.

Голяева настоятельно рекомендовала всегда применять уникальные пароли, использовать двухфакторную аутентификацию и делать небольшую паузу перед подтверждением каждого действия, что, по ее мнению, поможет сохранить как учетные записи, так и финансовые средства.

Ранее эксперты лаборатории кибербезопасности Servicepipe обнаружили новый способ взлома, который позволяет обойти двухфакторную аутентификацию через подбор одноразовых кодов из sms,