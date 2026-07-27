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Эксперт объяснил, как обезопасить себя от кражи личных данных Эксперт Лопатин: после покупки смартфона нужно установить код безопасности

Москва27 июл Вести.Надежный код безопасности является эффективной мерой предосторожности для обладателей смартфонов. Об этом сообщил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "МегаФона" Борис Лопатин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, код безопасности поможет защитить личные данные в случае кражи или потери гаджета.

Чтобы защитить данные в случае кражи или потери устройства, необходимо установить надежный код безопасности для разблокировки, включить биометрию (отпечаток пальца, распознавание лица и аналоги). Также следует настроить функции поиска устройства, например "Локатор" на iPhone или "Найти устройство" на Android, защитить сим-карту ПИН-кодом и включить резервное копирование данных. Для дополнительной защиты учетных записей включите двухфакторную аутентификацию, своевременно обновляйте систему и запретите смартфону устанавливать приложения из неизвестных источников сказал Лопатин

Ранее эксперты предупреждали, что для рядового пользователя смартфонов практически невозможно догадаться, что за ним следят через его устройство. Единственный косвенный признак, что через смартфон осуществляется слежка – быстрая разрядка аккумулятора.