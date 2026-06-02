Москва2 июн Вести.Любое подаренное устройство – троянский конь, через который может быть украдена конфиденциальная информация. Такое мнение ИС "Вести" озвучил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он добавил, что в РФ уже создан собственный безопасный софт "Аврора", но многие чиновники все равно предпочитают использовать иностранные технологии.

Если мы говорим о информационной безопасности, любое устройство, которое вам дарят, это троянский конь. … Странно, что чиновники до сих пор пользуются айфонами, потому что на уровне самих айфонов мы знаем примеры удаленного взлома слежки. Это примеры, которые не один год озвучиваются. … Надо четко понимать, что у нас есть своя операционная система "Аврора", у нас есть свои доверенные устройства безопасные, которые являются шапкой-невидимкой для любой враждебной страны. … Пользоваться последними моделями айфонов это не просто небезопасно. Мы отдаем сами всю информацию о том, что происходит в руки потенциально враждебного государства. Мы ее не контролируем предупредил Муртазин

Ранее эксперты предупреждали, что для рядового пользователя смартфонов практически невозможно догадаться, что за ним следят через его устройство. Единственный косвенный признак, что через смартфон осуществляется слежка – быстрая разрядка аккумулятора.