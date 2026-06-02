Догадаться о слежке через смартфон почти невозможно, заявил эксперт Эксперт Трухачев: пользователям почти невозможно проверить телефон на слежку

Москва2 июн Вести.Рядовому пользователю почти невозможно догадаться, что за ним следят через смартфон. Об этом в беседе с ТАСС заявил специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

По его словам, на наличие шпионского ПО или несанкционированного доступа к данным может указывать только один косвенный признак — более быстрая, чем обычно, разрядка аккумулятора.

Я бы рекомендовал политикам, людям, которым действительно очень важны данные, которые они хранят, ни в коем случае не пользоваться облачными хранилищами, и в целом не привязывать свою личность к аккаунту, то есть не писать свои настоящие фамилии и имя в зарубежных сервисах посоветовал эксперт

Трухачев добавил, что шпионское ПО, замаскированное под системные настройки, не замечают даже антивирусы.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии широкомасштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО в смартфоны высокопоставленных российских служащих.