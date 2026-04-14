Сталкеры могут охотиться за показателями с умных часов Эксперт по кибербезопасности Бедеров советует не раскрывать данные с умных часов

Москва14 апр Вести.Обнародование информации с умных часов или иных гаджетов ведет к уязвимости данных пользователя. Этими сведениями могут завладеть злоумышленники, рассказал ИС "Вести" эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров.

По его словам, хакеры, сталкеры могут воспользоваться данной информацией в своих целях.

Мы часто забываем про безопасность наших умных гаджетов. Связывая их с нашим устройством, устанавливая мобильные приложения на смартфоны, которые позволяют обмениваться информацией с умными часами или другими гаджетами, мы игнорируем то, что эта информация может быть публичной и легко взламываемой. Внешние пользователи, специалисты разведки по открытым источникам, хакеры получают информацию о наших перемещениях, состоянии здоровья и других параметрах, которые могут быть для нас критичными, могут провоцировать преследование и слежку предупредил он

Бедеров указал на то, что чаще всего взломы гаджетов происходят не из-за характеристик устройства, а из-за недостаточной защищенности аккаунтов.

Рекомендуется использовать сложный и надежный пароль, использовать систему двухфакторной аутентификации, повышать настройки приватности. И анализируйте в обязательном порядке политику конфиденциальности любого приложения и гаджета, который вы приобретаете. Не забывайте искать информацию в публичных источниках о возможных утечках. Если утекли вдруг пароли от того или иного приложения или смарт-гаджета, то, разумеется, эти пароли в ближайшее время рекомендуется поменять посоветовал эксперт

В начале апреля сообщалось о взломе системы Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине (КНР). Как выяснили журналисты, в результате взлома могли быть похищены более 10 петабайт конфиденциальной информации.