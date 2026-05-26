Москва26 мая Вести.Боты злоумышленников постоянно используют пароль admin для взлома устройств россиян. Об этом предупредил официальный Telegram-канал УБК МВД России под названием "Вестник Киберполиции России".

В материале со ссылкой на исследования утечек данных сказано, что admin – это один из самых применяемых и скомпрометированных паролей.

Автоматические боты постоянно сканируют сеть, пытаясь войти с простыми комбинациями вроде admin/admin или другими стандартными вариантами сказано в сообщении

В посте также говорится, что атаки полностью автоматизированы и производятся массово.

"Вестник Киберполиции России" пояснил, что это связано с тем, что пользователи часто не меняют заводской пароль admin, считая, что их устройство не может вызывать интерес у кого-либо или используется только дома. Однако, как уточняется, на практике именно такие гаджеты часто используются для скрытого доступа, слежки или атак.

В МВД порекомендовали сразу менять заводские пароли, составлять уникальные фразы вместо них, использовать двухфакторную аутентификацию, постоянно обновлять прошивки и программное обеспечение, отключать удаленный доступ.

