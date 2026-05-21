В МВД советуют менять пароли сразу после установки устройств МВД: необходимо менять пароль сразу после установки устройств

Москва21 мая Вести.Специалисты по информационной безопасности обнаружили, что инфраструктура производителя камер и радионянь Meari Technology открывала доступ к данным устройств по всему миру - от уведомлений о движении до снимков и параметров подключения. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД "Вестник Киберполиции России".

По предварительным данным, это коснулось более 1,1 миллиона устройств в 118 странах говорится в сообщении

По данным экспертов, часть внутренних сервисов компании оказалась доступна со стандартными учетными данными admin.

Злоумышленники могли получать доступ к чужим данным и технической информации об устройствах через открытые панели и одинаковые встроенные ключи.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что простые и стандартные пароли - одна из самых частых причин взлома аккаунтов и устройств. Если устройство позволяет изменить пароль - нужно сделать это сразу после установки.

Ранее сообщалось, что для пароля россияне чаще всего выбирают простые последовательности цифр, вроде 123456.