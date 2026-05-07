Москва7 мая Вести.7 мая отмечается Всемирный день пароля, в честь которого "Лаборатория Касперского" подготовила исследование о самых распространенных паролях россиян, проанализировав "утекшие" от владельцев секретные комбинации. Самыми популярными у россиян по-прежнему остаются простые последовательности цифр, вроде 123456.

Эксперты лаборатории сообщают, что 53% паролей заканчивались цифрами, а 17% с них начинались. Около 12% паролей были похожи на даты, скорее всего, дни рождения пользователей. И до сих пор остаются востребованными сочетания букв qwerty и "йцукен", которыми пользуются для входа в компьютеры, соцсети и даже на Госуслуги 3% россиян.

Также зафиксирована высокая популярность у пользователей позитивных слов. Самые распространенные — "любовь" (love), "друг" (friend), "ангел" (angel), "звезда" (star) и "рай" (eden). Пользуются успехом и "негативные" пароли, например, "ад" (hell) или "дьявол" (devil).

По оценке "Лаборатории Касперского", большинство паролей в России остаются уязвимыми для мошенников. Пользуясь современными инструментами взлома, 60,2% секретных комбинаций подбирается примерно за час, а 68,2% — за сутки. Даже "сложные" пароли, содержащие около 15 символов, в 20% случаев узнаются за минуту. Также просто взламываются пароли на кириллице в латинской раскладке и наоборот.

Самыми безопасными считаются отдельные пароли для каждой учетной записи и двухфакторную аутентификацию. Наименее уязвимы пароли длиной не менее 16 символов, содержащие буквы в разных регистрах, цифры и спецсимволы. А еще лучше сделать несколько орфографических ошибок, советуют специалисты.