Специалист Гусев: состоящий из имени и года рождения пароль могут сразу взломать

Эксперт рассказал, как придумать надежный пароль Специалист Гусев: состоящий из имени и года рождения пароль могут сразу взломать

Москва28 июл Вести.Пароли, состоящие из "123456", "qwerty", "password" и любых последовательностей клавиш подряд, легче всего взломать. Об этом предупредил технический директор HASPBOX Александр Гусев в беседе с RT.

В этот список также входят более персонализированные, но не менее предсказуемые комбинации: дата рождения, "имя + год рождения", кличка домашнего животного с цифрами в конце, пояснил Гусев.

Все это – топ строчек в любом словаре подбора: достаточно готового списка из миллионов ранее скомпрометированных паролей, чтобы "угадать" ваш буквально с первой попытки рассказал он

По словам эксперта, пользователи обычно считают такие пароли личными и уникальными, однако для алгоритма это одна из первых строчек при проверке.

Тем более что нужная для подбора личная информация зачастую уже сама лежит в открытом доступе после прошлых утечек добавил он

Гусев отметил, что сейчас скорость взлома значительно выросла.

Арендовать мощный облачный кластер для перебора сегодня стоит копейки, барьер входа для атакующего практически исчез. Плюс огромные массивы утекших паролей из прошлых взломов сформировали готовые "умные" словари: подбор идет не перебором всех комбинаций, а по реальным человеческим паттернам замены букв на цифры и дописывания годов рассказал эксперт

Специалист рекомендовал использовать более длинные пароли. Он предупредил, что длинная фраза из обычных слов работает надежнее, чем короткая комбинация из заглавных и строчных букв, цифр и спецсимволов.

Он также опроверг миф о необходимости менять пароль каждые 90 дней.

Принудительная ротация без причины скорее снижает безопасность, провоцируя людей на предсказуемые вариации старого пароля. Правильный триггер для смены – конкретный сигнал компрометации, а не дата в календаре подытожил Гусев

Ранее стало известно, что мошенники научились похищать аккаунты в Telegram без пароля и SMS-сообщений.