Киберэксперт Бедеров назвал устаревшей практику смены пароля раз в месяц Киберэксперт Бедеров: регулярная смена паролей может снижать безопасность

Москва26 июн Вести.Устоявшееся представление о необходимости регулярной смены паролей раз в месяц устарело и в ряде случаев может даже снижать уровень безопасности. Об этом заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров в комментарии RT.

По его словам, принудительная частая смена сложных паролей приводит к тому, что пользователи начинают использовать предсказуемые комбинации или записывать их в небезопасных местах. Это, в свою очередь, облегчает задачу злоумышленникам.

Эксперт отметил, что менять пароль имеет смысл только в случае подозрения на его компрометацию или утечку данных. При использовании длинных и сложных сочетаний символов регулярная ротация паролей становится избыточной мерой.

Отдельное внимание Бедеров уделил безопасности домашних сетей. Он рекомендовал отключать функцию WPS на роутерах, а также периодически проверять список подключенных устройств в административной панели маршрутизатора.

По его словам, одной из ключевых проблем остаются устаревшие роутеры без обновлений прошивки. В таких случаях даже надежный пароль не обеспечивает полной защиты, поскольку неустранимые уязвимости во встроенном ПО устройства могут быть использованы для удаленного доступа.