Эксперт предупредил о рисках одинакового пароля на всех сайтах Эксперт Гусев назвал одинаковый пароль на сайтах главной ошибкой пользователей

Москва10 авг Вести.Использование одинакового пароля на всех сайтах является главной ошибкой пользователей. Об этом в беседе с RT предупредил технический директор HASPBOX Александр Гусев.

По его словам, при взломе сервиса база пользователей утекает в открытый доступ в виде обычного или зашифрованного текста. Как отметил эксперт, современные вычислительные мощности быстро расшифровывают такие тексты.

Пара "логин – пароль" из такой утечки становится готовым ключом, который проверяют не только на исходном сайте, но и на десятках других... Специальные программы прогоняют украденную пару по тысячам сайтов за минуты или часы после публикации утечки. Боты обходят простую защиту от автоматических запросов и параллельно проверяют один и тот же пароль сразу на сотнях площадок сказал Гусев

Эксперт обратил внимание, что чаще всего в сеть утекают данные площадок со слабой защитой, а также невысоким приоритетом безопасности у их владельцев. Гусев уточнил, что речь идет о небольших онлайн-магазинах, программах лояльности и сервисах для умных устройств.

Ранее Гусев предупредил, что пароли, состоящие из символов "123456", "qwerty", "password" и любых последовательностей клавиш подряд, легче всего взломать.