В киберполиции назвали пароли, которые легче всего взламывают В киберполиции рассказали, какие пароли проще всего взломать

Москва10 июл Вести.Самые популярные у пользователей пароли, которые содержат имя и дату рождения, опаснее всего и легче других поддаются взлому. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на Киберполицию России.

В ведомстве напомнили, что пароли не должны включать личную информацию, ФИО и имена близких. Также следует избегать даты рождения, номеров телефона, паспорта, СНИЛС, ИНН и иных документов, номера дома или квартиры. Эксперты отмечают, что подобную информацию можно узнать из утечек персональных данных в Сети.

Кроме того, простые комбинации в паролях также могут привести к взлому. Среди них - 123456, qwerty, password, admin, abc123 или 111111. Это касается и повторяющихся символов и последовательностей на клавиатуре вроде aaaaaa или asdfgh.

Главное правило при установке пароля - он должен быть непредсказуемым, подчеркивается в материале. В качестве пароля не рекомендуется использовать производное от логина, даже с парой отличающихся символов или цифр. Надежный пароль должен быть длинным, уникальным, а также не содержать информации, связанной с вами напрямую.

Хороший пароль в любом случае должен содержать символы разного регистра, спецсимволы и цифры. Проблема в том, что в случае со спецсимволами большинство ограничивается восклицательным знаком либо знаком доллара, а в качестве цифр используют то, что и так часто держат в памяти заявил руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин

Чтобы создать действительно безопасный пароль, эксперты советуют придумать уникальную последовательность знаков, никак не пересекающуюся с повседневной жизнью. Один и тот же набор знаков можно использовать для разных паролей. Однако при утечке одного такого пароля злоумышленники могут понять логику составления других, что упростит мошенникам процесс генерации и взлома.

Также лучше не пренебрегать встроенными в браузеры механизмами генерации паролей. Такие пароли сложно запомнить, но их точно можно считать надежными. Хранить их можно в браузере или в известных программах для генерации и управления паролями (менеджеры паролей), а также в зашифрованных заметках на своем устройстве. Это не гарантирует 100% безопасности, однако повысить ее уровень можно, если хранить в заметках только пароли без логина.

Ранее в киберполиции назвали пароль, с помощью которого постоянно взламывают устройства.