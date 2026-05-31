В МВД назвали данные, которые чаще всего используют аферисты для создания цифрового портрета жертвы, передает РИА Новости.
Для подготовки мошеннической атаки преступников чаще всего интересуют адреса проживания и работы, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС. Также мошенники могут запрашивать логины и пароли от учетных записей интернет-сервисов, а также коды из SMS-сообщений и push-уведомлений.
Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижениясказано в сообщении
По правилам цифровой безопасности эти данные ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам и публиковать в открытом в открытом доступе.