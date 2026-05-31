В МВД рассказали, какие данные больше всего интересуют мошенников

Москва31 мая Вести.В МВД назвали данные, которые чаще всего используют аферисты для создания цифрового портрета жертвы, передает РИА Новости.

Для подготовки мошеннической атаки преступников чаще всего интересуют адреса проживания и работы, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС. Также мошенники могут запрашивать логины и пароли от учетных записей интернет-сервисов, а также коды из SMS-сообщений и push-уведомлений.

Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения сказано в сообщении

По правилам цифровой безопасности эти данные ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам и публиковать в открытом в открытом доступе.