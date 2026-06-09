Москва9 июнВести.Большинство взломов криптокошелька злоумышленники совершают с помощью seed-фразы. Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.
Этот набор из 12 или 24 слов позволяет полностью восстановить доступ к активам. Получившему его преступнику уже не нужны ни пароль, ни телефон владельца, ни коды подтверждения.
В МВД предупредили, что хранить seed-фразу в виде скриншота, фотографии, заметки или сообщения самому себе в мессенджере нельзя ни в коем случае.
Такие данные могут автоматически попадать в облачные хранилища, резервные копии или стать добычей вредоносных программ, которые специально ищут изображения и файлы, связанные с криптовалютойпишет ведомство
Например, недавно полицейские из Татарстана задержали мошенника, разработавшего вредоносное ПО специально для поиска seed-фраз и кражи криптовалюты. Вирус распространяли через поддельные сайты крипто-игр.
Если seed-фраза уже была сфотографирована, отправлена в мессенджере или хранилась в облаке, лучше всего создать новый кошелек и перевести средства на него, заявили в МВД.