В МВД рассказали, как мошенники чаще всего взламывают криптокошельки МВД: большинство взломов криптокошелька совершается с помощью seed-фразы

Москва9 июн Вести.Большинство взломов криптокошелька злоумышленники совершают с помощью seed-фразы. Об этом сообщается в Telegram-канале УБК МВД России.

Этот набор из 12 или 24 слов позволяет полностью восстановить доступ к активам. Получившему его преступнику уже не нужны ни пароль, ни телефон владельца, ни коды подтверждения.

В МВД предупредили, что хранить seed-фразу в виде скриншота, фотографии, заметки или сообщения самому себе в мессенджере нельзя ни в коем случае.

Такие данные могут автоматически попадать в облачные хранилища, резервные копии или стать добычей вредоносных программ, которые специально ищут изображения и файлы, связанные с криптовалютой пишет ведомство

Например, недавно полицейские из Татарстана задержали мошенника, разработавшего вредоносное ПО специально для поиска seed-фраз и кражи криптовалюты. Вирус распространяли через поддельные сайты крипто-игр.

Если seed-фраза уже была сфотографирована, отправлена в мессенджере или хранилась в облаке, лучше всего создать новый кошелек и перевести средства на него, заявили в МВД.