Эксперт ответил, поможет ли авиарежим от прослушки телефонов спецслужбами Kaspersky: авиарежим не поможет от прослушки телефонов спецслужбами

Москва2 июн Вести.Функция "Авирежим", которая отключает все радиопередающие модули на мобильном устройстве, не поможет от прослушки спецслужбами. Об этом ИС "Вести" заявил директор глобального центра исследований лаборатории Касперского Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

По его словам, данная функция не повлияет на попытку спецслужб добыть конфиденциальную информацию.

Авиарежим не помогает, если устройство на самом деле решили скомпрометировать спецслужбы или спонсируемые государствами группировки. Выключение телефона может помочь частично. Мы видели функционал, который позволяет, например, в операционных системах разбудить устройство и включить его сказал Кузнецов

Ранее член Академии криптографии РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Баранов заявил, что любой телефон является устройством, через которое может быть организована прослушка, поэтому при любых важных разговорах его нужно убирать в отдельное помещение.