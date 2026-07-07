Эксперт Ульянов рассказал, как избежать обмана с фейковым аккаунтом в соцсетях

Киберэксперт объяснил, как найти и удалить свой цифровой клон в соцсетях Эксперт Ульянов рассказал, как избежать обмана с фейковым аккаунтом в соцсетях

Москва7 июл Вести.Мошенники стали массово создавать фейковые аккаунты в соцсетях для выманивания денег и подрыва репутации, защититься от этого можно, если публиковать в открытом доступе меньше личной информации, обеспечить приватность и договориться с друзьями о "секретном вопросе", рассказал KP.RU киберэксперт, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

С помощью фейковых аккаунтов мошенники могут просить родственников и знакомых перевести деньги, создавать поддельные анкеты на сайтах знакомств, распространять фишинговые ссылки и спам. Цифровые клоны используются, чтобы рассылать сообщения якобы от имени начальника, дискредитировать и распространять недостоверные сведения, получать сведения о личной жизни, за этим может стоять прямой шантаж.

Отследить появление страницы-двойника в соцсетях самостоятельно очень сложно. Помочь могут платные сервисы мониторинга и поиск данных о самом себе в поисковых системах, но как правило о фейковой странице сообщают друзья, пояснил эксперт.

Как рассказал Ульянов, если найдена страница-двойник, то нужно предупредить об этом друзей, пожаловаться администрации сайта, обратиться в поисковые системы за удалением недостоверной информации.

Поводом насторожиться может стать пустой чат, необычная речь или стиль письма. Обычно защититься от обмана в таком случае можно, перезвонив или задав "секретный вопрос".

Но и здесь появляется новая угроза - дипфейки голоса. Если какой-либо аккаунт не просто скопирован, а взломан, при этом в истории были голосовые сообщения, достаточно нескольких секунд записи, чтобы сформировать внятную речь на любую тему указал эксперт

Он подчеркнул, что главная защита от цифровых клонов - соблюдение приватности.

Чем меньше информации публикуешь, тем меньше рисков. Но нужно понимать, что соцсети по своей сути заточены на то, чтобы быть максимально открытыми. Идеальный вариант с точки зрения безопасности - удалить профиль, но это мало кто готов сделать заявил Ульянов

Эксперт посоветовал закрыть профили в соцсетях настройками приватности, скрыть список друзей и подписчиков, не публиковать детали личной жизни, адреса, фото билетов и документов.

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