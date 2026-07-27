Москва27 июл Вести.Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в разговоре с KP.RU назвал способы, которые позволят россиянам защитить свой смартфон от кражи личных данных.

Ранее в МВД России предупредили о новой схеме мошенников: злоумышленники распространяют вредоносную программу под видом "Обновления телеметрии Windows". После запуска программа похищает данные сессии Telegram и позволяет войти в аккаунт без пароля и СМС.

Отмечается, что под видом безобидного файла "Обновление телеметрии Windows" скрывается программа - сниффер. С помощью нее у хакера появляется полный образ компьютера жертвы - с сохраненными входами, паролями и сессиями.

Для защиты от подобных атак Токаренко советует минимизировать важные данные на устройствах, в том числе использовать отдельную цифровую карту с ограниченной суммой для онлайн-платежей, завести второй хорошо защищенный смартфон для "Госуслуг", онлайн-банков и юридически значимых действий, а также скачивать минимум программ и только из проверенных источников.

Кроме того, эксперт рекомендует не кликать по неожиданным ссылкам и вложениям, обновляться только через штатные функции системы – не через почту и мессенджеры, а также обязательно установить антивирус.