Эксперт рассказал, как скачивать приложения на iPhone без входа в Apple ID Эксперт назвал методы установки приложений на iPhone без Apple ID

Москва6 июл Вести.Отключение функции входа по аккаунту Apple ID и Google и на российских сервисах не означает, что владельцам iPhone придется менять телефоны. Об этом заявил ИС "Вести" кандидат технических наук, заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ "МИФИ" Валентин Климов.

По его словам, iPhone "в утиль нести еще рано". Устройства продолжат проводить входящие и исходящие вызовы, запускать приложения.

На самом деле, существует несколько возможностей. Это пользоваться веб-версиями, то есть заходить через сайт, это никак нельзя запретить. Также существуют альтернативные AppStore магазины приложений, где можно зайти и скачать. Более того, сейчас некоторые производители, например, отечественные, как банковские системы, свои приложения размещают у себя на сайтах. Их можно так по-прежнему скачать. Стоит доверять только официальным сайтам, официальным производителям, потому что сейчас, к сожалению, достаточно большое количество мошенников сказал Климов

С 6 июля 2026 года привычные кнопки "Войти через Apple ID" и "Войти через Google" на российских сайтах и в приложениях перестали работать.