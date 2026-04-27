Клиенты Т‑Банка смогут платить с iPhone без интернета и карты Т‑Банк запустил бесконтактную офлайн‑оплату на iPhone

Москва27 апр Вести.Т-Банк сообщил о запуске функции бесконтактной оплаты для владельцев iPhone без подключения к интернету через сервис T-Pay, передает РИА Новости.

Т-Банк добавил возможность бесконтактной оплаты для пользователей смартфонов на iOS без подключения к интернету​​​. Теперь с помощью сервиса T-Pay на iPhone можно совершить оплату на кассе, даже если смартфон не подключен к сети сообщили в кредитной организации

Чтобы функция стала доступна, нужно один раз совершить оплату при наличии интернета. Во время первой транзакции приложение автоматически настроит защиту и создаст для устройства цифровой сертификат, который будет отвечать за безопасность последующих платежей.

После первичной настройки оплата возможна без доступа к сети, при этом данные банковской карты не используются напрямую, не сохраняются и не передаются третьим лицам, отметили в банке.

В сообщении уточняется, что повторное подключение к интернету потребуется только в том случае, если система посчитает конкретную операцию потенциально небезопасной. Тогда будет нужна актуализация сертификата, после чего возможность офлайн-оплаты снова возобновится.

Опция оплаты без интернета доступна при условии, что вход в приложение банка осуществляется через Face ID или Touch ID. Также необходим iPhone с iOS не ниже версии 16 и установленным мобильным приложением Т-Банка версии 7.31 или выше.