Москва23 июнВести.Т-банк выпустил новое мобильное приложения для устройств на iOS. Обновленный сервис доступен в App Store под названием Toastmas, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Новое приложение называется Toastmas, и в нем работают пушиотмечается в сообщении
В банке рекомендовали скачать приложение, пока оно доступно в App Store.
Российские банки регулярно выпускают новые версии приложений для iOS, чаще всего маскируя их под другими названиями, для обхода блокировок в App Store и стабильной работы при обновлении мобильной операционной системы. Так, ранее Альфа-Банк выпустил обновленную версию приложения под названием "Апгрейд – умный помощник".