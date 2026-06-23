Т-банк выпустил обновленное приложение для iOS Т-Банк выпустил новое приложение для iOS

Москва23 июн Вести.Т-банк выпустил новое мобильное приложения для устройств на iOS. Обновленный сервис доступен в App Store под названием Toastmas, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Новое приложение называется Toastmas, и в нем работают пуши отмечается в сообщении

В банке рекомендовали скачать приложение, пока оно доступно в App Store.

Российские банки регулярно выпускают новые версии приложений для iOS, чаще всего маскируя их под другими названиями, для обхода блокировок в App Store и стабильной работы при обновлении мобильной операционной системы. Так, ранее Альфа-Банк выпустил обновленную версию приложения под названием "Апгрейд – умный помощник".