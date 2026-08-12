Wildberries в США снова можно скачать через App Store

Приложение Wildberries снова доступно для скачивания в США Wildberries в США снова можно скачать через App Store

Москва12 авг Вести.Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Ранее приложение в Штатах было недоступно для обновления и скачивания. При этом в других странах такой проблемы не наблюдалось.

Сейчас приложение вновь вернулось в американский App Store, рассказали в компании.

Ранее пресс-служба RWB рассказала, что сообщения о переносе логистических центров маркетплейса Wildberries за пределы территории России не соответствуют действительности.