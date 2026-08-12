Москва12 авгВести.Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).
Ранее приложение в Штатах было недоступно для обновления и скачивания. При этом в других странах такой проблемы не наблюдалось.
Сейчас приложение вновь вернулось в американский App Store, рассказали в компании.
Ранее пресс-служба RWB рассказала, что сообщения о переносе логистических центров маркетплейса Wildberries за пределы территории России не соответствуют действительности.