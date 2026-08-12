Москва12 авгВести.Платежный сервис "Яндекс Пэй" исчез из магазина приложений App Store на iOS, сообщается в Telegram-канале платформы.
В компании посоветовали пользователям не волноваться и предупредили, что их денежные средства в безопасности. Кроме того, рекомендуется не удалять приложение.
Яндекс Пэй больше недоступен в App Storeуказывается в публикации
Остальные ресурсы Яндекса в настоящее время доступны в App Store.
Ранее в функционировании сервисов "Яндекса" был зафиксирован кратковременный сбой.