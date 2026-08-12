Приложение "Яндекс Пэй" удалили из App Store Приложение "Яндекс Пэй" пропало из магазина приложений App Store

Москва12 авг Вести.Платежный сервис "Яндекс Пэй" исчез из магазина приложений App Store на iOS, сообщается в Telegram-канале платформы.

В компании посоветовали пользователям не волноваться и предупредили, что их денежные средства в безопасности. Кроме того, рекомендуется не удалять приложение.

Яндекс Пэй больше недоступен в App Store указывается в публикации

Остальные ресурсы Яндекса в настоящее время доступны в App Store.

Ранее в функционировании сервисов "Яндекса" был зафиксирован кратковременный сбой.