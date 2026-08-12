Москва12 авгВести.Платежный сервис "Яндекс Пэй" исчез из магазина приложений App Store на iOS, сообщается в Telegram-канале платформы.

В компании посоветовали пользователям не волноваться и предупредили, что их денежные средства в безопасности. Кроме того, рекомендуется не удалять приложение.

Яндекс Пэй больше недоступен в App Store

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Остальные ресурсы Яндекса в настоящее время доступны в App Store.

Ранее в функционировании сервисов "Яндекса" был зафиксирован кратковременный сбой.