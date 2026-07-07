"Яндекс" опроверг слухи об исчезновении из App Store "Яндекс Пэй" Приложение "Яндекс Пэй" по-прежнему доступно в российском сегменте App Store

Москва7 июл Вести.Компания "Яндекс" опровергла информацию о возможном удалении приложения "Яндекс Пэй" из разработанного фирмой Apple магазина приложений App Store.

В ночь на 7 июля в ряде СМИ появились публикации о том, что некоторые пользователи на территории России не смогли найти в App Store приложение "Яндекс Пэй".

Сервис "Яндекс Пэй" предоставляет свои услуги только на территории РФ. Приложение "Яндекс Пэй" по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и стабильно работает приводит ТАСС заявление пресс-службы "Яндекса"

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию, что с 6 июля россияне стали получать от приложений предупреждения об отключении возможности входа через Apple ID и Google.

В интервью ИС "Вести" заместитель директора Института интеллектуальных систем НИЯУ "МИФИ", кандидат технических наук Валентин Климов отметил, что даже возможное входа по аккаунту Apple ID и Google и на российских сервисах не означает, что владельцам iPhone придется менять телефоны.