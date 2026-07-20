Пользователи в России жалуются на сбой в работе App Store Российские пользователи жалуются на сбои в работе App Store

Москва20 июл Вести.Россияне жалуются на сбой в работе App Store. С начала суток о неполадках сообщил 251 пользователь, следует из данных "Сбой.рф".

Чаще всего об ошибках сообщали из Москвы (20%), Санкт-Петербурга (13%), Ростовской, Курской и Брянской областей, Удмуртии, а также из Ставрополья (по 5% жалоб).

Пользователи отмечают трудности в работе приложения, скачивании игр и программ.

Ранее американская корпорация Apple без предупреждений и в одностороннем порядке удалила из App Store ряд приложений VK. Позже в компании заявили, что удалили приложения из-за санкций.