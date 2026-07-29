Москва29 июл Вести.Аферисты начали создавать сайты, имитирующие App Store, AltStore и прочие связанные с Apple платформы, где утверждается, что с их помощью можно установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт. Об этом сообщили "Известия".

Рост интереса россиян к альтернативным способам установки приложений на устройства Apple привел к появлению новой мошеннической схемы​​​. Злоумышленники массово создают сайты, имитирующие App Store, AltStore и другие связанные с Apple платформы, обещая установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт говорится в публикации

Отмечается, что на таких сайтах россиян убеждают авторизоваться через Apple ID или же загрузить себе на устройство специальный установщик. Но вместо этого пользователи рискуют лишиться учетных данных или заразить устройство вредоносным ПО.

По оценке экспертов, в первом полугодии число выявленных инцидентов, связанных с подделкой App Store, AltStore и других магазинов приложений, увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков отметил в беседе с "Известиями", что атаки мошенников становятся сложнее, незаметнее и могут приводить к более серьезным последствиям, чем классический фишинг.

Вредоносное ПО способно предоставить злоумышленникам доступ к аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах, банковским приложениям, а также к закрытой корпоративной информации предупредил Панков

Эксперты напомнили, что самым безопасным способом установки приложений остается официальный сайт разработчика или веб-версия сервиса. Но если звучат предложения скачать программу через неизвестный Telegram-канал, сторонний сайт или просят ввести Apple ID на незнакомой странице, от такой установки лучше отказаться.

Ранее сообщалось что мошенники научились похищать аккаунты Telegram без пароля и SMS. Аферисты делают с помощью вредоносной программы "Обновление телеметрии Windows", уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Этот файл может попасть на компьютер при скачивании программ из непроверенных источников.