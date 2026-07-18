Эксперты предупредили россиян о новой мошеннической схеме с айфонами Эксперт Матюшенков: россиян втягивают в финансовую пирамиду с гаджетами

Москва18 июл Вести.В России получила распространение финансовая пирамида с гаджетами. О схеме рассказал ИС "Вести" первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Матюшенков прокомментировал мошенническую схему на Урале, где сотрудники сети магазинов электроники обещали доставить клиентам гаджеты из ОАЭ, но получив предоплату перестали выходить на связь.

Это большая афера … Злоумышленники просто привлекали деньги, мотивируя людей покупать технику именно у них, потому что стоила она кратно ниже рыночной цены. И за счет … того, что первые покупатели получали действительно технику по цене кратно ниже рыночной стоимости, у них за счет того, что происходил эффект сарафанного радио, получалось привлекать тем самым дополнительных клиентов. Когда им удалось набрать определенную критическую сумму денег, они просто перестали доставлять товары, тем самым обеспечив себе определенную финансовую подушку, с которой они и прекратили свою деятельность сказал он

Также эксперт по электронике Кирилл Лободин добавил, что привезенный в Россию айфон из-за границы может перестать работать.

Такие телефоны перебирают в Китае, соответственно, вытаскивают оригинальные запчасти и собирают китайские. Соответственно, под видом новых привозят в Россию и продают здесь как новые. То есть визуально покупатель, то есть он никогда не поймет, что он пересобран … Цвета будут отличаться, камера будет мутная, батарейка будет плохо держать сказал Лободин

Ранее сообщалось, что 60 москвичей оказались втянуты в финансовую пирамиду и потеряли более 150 млн рублей.