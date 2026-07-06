Москва6 июл Вести.60 москвичей оказались втянуты в финансовую пирамиду и потеряли более 150 млн рублей. В интервью ИС "Вести" потерпевшие рассказали, что первое время выплаты шли регулярно, а через какое-то время предприниматель, с которым они договаривались, перестал выходить на связь.

Десятки московских инвесторов пытаются вернуть свои средства, которые они вложили в развитие онлайн-магазина одежды. Его владелец Игорь Крамарский успел привлечь в свой бизнес около 150 млн рублей, обещал баснословные проценты.

Мы с ним встретились, он мне показал всю механику на компьютере: вот магазин, вот пишут, вот финансы. Я решил вложить небольшую сумму как бы для старта. После этого продажи пошли, то есть выплаты происходили регулярно, согласно нашим договоренностям… Однажды я помню, он должен был выплатить 500 тыс. рублей, а выплатил 200. Но я помню, что он какими-то мелкими купюрами рассчитывался, мол у него чуть ли не последние деньги рассказал потерпевший Алексей Соколов

Почти всем, кто давал деньги на развитие его бизнеса Крамарский говорил, что это единственный инвестор, хотя на деле их были десятки. Схема классической пирамиды: когда деньги новых вкладчиков идут на выплаты процентов старым.

Вранья было очень много. Жулик он или нет? Я скажу, что да, жулик. Понимая, что бизнес терпит крах и привлекать инвестиции прокомментировал Илья Тумасов

Когда бизнесмен задолжал слишком много, о его деятельности стали появляться отзывы в интернете. Оказалось, что он привлек к сотрудничеству около 60 человек. И в этот момент они поняли, что имели дело с аферистом. Потерпевшие обратились в полицию и добились возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество".

Сейчас Игорь Крамарский с бывшими партнерами на связь не выходит, сменил место жительство и дозвониться ему нельзя. По информации потерпевших, интернет-магазин оформили на другое имя, и он продолжает работать.