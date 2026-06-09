Инвесторы потеряли более 200 млн рублей из-за аферы со строительством коттеджей В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве на коттеджном строительстве

Москва9 июн Вести.Столичные правоохранители задержали трех подозреваемых в мошенничестве со строительством коттеджей в Москве и Подмосковье, которые похитили более 200 млн рублей у инвесторов. Потерпевший Тигран в интервью ИС "Вести" рассказал, что количество обманутых может увеличиться до 500.

Начинали аферисты Дмитрий Беспалов и Виктория Гаманенко красиво, фиктивные проекты презентовали на строительных выставках. Липовая фирма-застройщик заманивала инвесторов яркой рекламой будущих коттеджных поселков.

Схема достаточно простая. Девелоперы обещали 200, 300, 400 тыс. рублей всем клиентам, которые вложат порядка десяти, восьми и даже 12 млн рублей в строительство коттеджных поселков, соответственно после продажи коттеджных поселков они получили бы дополнительно свои проценты рассказал потерпевший

Клиенты брали ипотеку под "честное слово" аферистов, которые уверяли, что потом прибыль от продажи коттеджей будет разделена. Сейчас обманутые инвесторы подают заявления о банкротстве, так как не могут оплачивать ипотеку.

И никого не смущало, что непосредственно после получения ипотеки в разных банках тот же Дмитрий Беспалов, который на сегодняшний день находится под следствием, и та же Гаманенко прямо там в банке снимала целиком сумму от 8 до 15 млн отметил юрист Евгений Минков

Пока в уголовном деле 24 потерпевших, однако, по данным следователей, количество обманутых по трем непостроенным поселкам в Московской области может превышать 500 человек. А сумма общего ущерба оценивается почти в 5 млрд рублей. Заявления в полицию пишут прогоревшие инвесторы со всей страны – из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова, Санкт-Петербурга.

Будет порядка 400-500 человек пострадавших-банкротов, тех, кто не смогут выплачивать ипотеку за голый участок рассказал Тигран

Трое подозреваемых задержаны. По версии следствия, собранные миллиарды успели вывести за границу.

Ранее стало известно, что инвесторы по всей России потеряли более 200 млн рублей, вложившись в производство косметики, которая, по словам организатора инвестиционной пирамиды, должна была совершить революцию на рынке косметологических услуг. Пострадавшие в интервью ИС "Вести" рассказали, как владелец бренда оправдывала задержку выплат.