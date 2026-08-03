Основательница кооператива обманула 1 148 россиян и похитила более 1 млрд рублей Ирина Волк: основательница кооператива похитила 1 млрд рублей у 1 148 россиян

Москва3 авг Вести.Более тысячи россиян по всей России оказались обмануты основательницей кредитно-потребительского кооператива (КПК), которая похитила их деньги. Об этом сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленница более 10 лет привлекала денежные средства граждан, обещая им высокую ставку по вкладам, а в итоге легализовала полученные средства через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом вложения денег в строительство жилых домов.

Также женщина взяла у ИП займ якобы для инвестирования в развитие бизнеса и просто присвоила деньги себе. Сумма займа – пять миллионов рублей.

Деятельность основательницы КПК пресекли в 2023 году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области.

Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1 148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Общая сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей говорится в сообщении

Уголовное дело заняло 211 томов. Его направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

На имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц на сумму более 219 миллионов рублей наложен арест.