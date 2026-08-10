В Красноярске экс-сотрудница банка, похищавшая деньги, признана невменяемой Похищавшая деньги экс-сотрудница банка в Красноярске признана невменяемой

Москва10 авг Вести.В Красноярске бывшую сотрудницу банка будут судить за обман вип-клиентов и подделку документов. Подробности дела сообщает прокуратура Красноярского края в MAX.

По материалам следствия, женщина на протяжении 6 лет похищала средства клиентов.

Работая с вип-вкладчиками, она разработала сложную и продуманную до мелочей схему. Женщина подделывала заявления, платежные поручения и доверенности от имени клиентов, переводя деньги на подконтрольные счета или обналичивая через кассу говорится в сообщении

При этом экс-сотрудница банка пользовалась доверием руководства, коллег и клиентов. За все время аферы жертвами стали 11 человек. В общей сложности было похищено более 107 млн рублей. Теперь на имущество сожителя фигурантки, предположительно купленное на похищенные деньги, наложен арест на сумму 72,4 млн рублей.

По результатам проведенной комплексной судебно-психиатрической экспертизы женщина признана невменяемой. Уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера направлено в суд.