Обманувшие более 2 тысяч человек на миллиард рублей задержаны под Кировом

Под Кировом арестовали кредитных аферистов, обманувших более 2 тысяч человек Обманувшие более 2 тысяч человек на миллиард рублей задержаны под Кировом

Москва13 авг Вести.В Кировской области задержаны трое руководителей кредитно-потребительских кооперативов, которых подозревают в хищении денежных средств у граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Более двух тысяч обманутых пайщиков уже обратились в полицию, а сумма причиненного ими ущерба может превысить миллиард рублей говорится в сообщении

С 2014 по 2026 год представители КПК, действовавших на территории сразу нескольких областей, предлагали людям открыть вклады под высокий процент. Для привлечения клиентов они использовали активную рекламную кампанию и положительные отзывы. Некоторое время кооперативы исполняли свои обязательства перед пайщиками. Однако позже все их подразделения закрылись, а полученные средства подозреваемые присвоили себе.

Двух фигурантов уже арестовали. В отношении третьего участника мошеннической схемы решается вопрос об избрании меры пресечения. Еще один предполагаемый руководитель сети кредитно-потребительских кооперативов объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.