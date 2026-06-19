В Кирове задержан пособник мошенников, похитивший 500 тысяч рублей Подростка, забравшего по указке аферистов полмиллиона рублей, задержала полиция

Москва19 июн Вести.В Кирове полиция задержала подростка, действовавшего по заданию мошенников, и раскрыла хитрую аферу, в результате которой семья лишилась полумиллиона рублей. Об этом сообщается в МАХ-канале МВД России.

Телефонные мошенники позвонили 19‑летней девушке из Кирова и представились сотрудниками службы доставки. Им удалось выманить у нее личные данные и после этого к разговору подключились люди, которые назвались силовиками. Они запугали девушку, заявив, что ее подозревают в террористической деятельности, и пригрозили уголовным делом.

Чтобы "уладить проблему", ей велели якобы задекларировать семейные сбережения. Во время видеозвонка аферисты заметили в квартире сейф и придумали новую уловку: сказали, что нужно провести "видеообыск". Они убедили девушку, что в отсутствие родителей в квартиру должен прийти "специалист", чтобы проверить содержимое сейфа.

Перепуганная девушка поверила и оставила ключ от квартиры в условленном месте. Этим ключом воспользовался юноша из Саранска — посыльный мошенников. Он пришел в квартиру, взял инструменты (в том числе болгарку), взломал сейф и забрал 500 тысяч рублей.

Семья обратилась в полицию, и следователи завели уголовное дело о крупном мошенничестве.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили личность вскрывшего хранилище молодого человека. По ориентировке он был задержан транспортными полицейскими в Нижнем Новгороде говорится в сообщении

При юноше нашли инструменты для взлома, и украденные деньги — их вернут потерпевшим.

Задержанного привезли в Киров и взяли под стражу. Он рассказал, что сам попался на удочку мошенников: ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ, обвинили в связях с террористами и предложили "искупить вину", выполняя разные поручения, — так он и оказался втянут в преступление, думая, что работает якобы на Росфинмониторинг.

Сейчас следствие продолжается: полицейские выясняют, были ли у юноши другие подобные "задания", и ищут тех, кто стоял за всей этой аферой.