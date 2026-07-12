Девушка-подросток отдала аферистам деньги и ценные вещи на 5,7 млн в Волгодонске В Волгодонске 17-летняя девушка передала мошенникам более 5,7 млн рублей

Москва12 июл Вести.Мошенники похитили более 5,7 млн рублей, обманув 17-летнюю девушку из Волгодонска. Об этом сообщило управление МВД России по Ростовской области в MAX.

В полицию о преступлении заявил 42-летний местный житель. Он рассказал, что его дочь стала жертвой аферистов.

Схема началась стандартно: в начале июля девушке позвонил якобы курьер цветочного салона и попросил назвать код для получения заказа. Она назвала, и после этого ей позвонил лжесотрудник силового ведомства. Он сказал собеседнице, что на нее оформили кредит и завели уголовное дело о спонсировании недружественного государства.

Аферист начал пугать девушку тем, что ее родителям грозит уголовная ответственность, и пообещал помочь. Он провел "обыск" квартиры по видеосвязи, а также потребовал показать видео-подтверждение, что на теле несовершеннолетней нет запрещенной символики.

Далее, под предлогом проверки имеющейся в доме наличности, драгоценностей и ценных вещей на подлинность и законность приобретения, убедил подростка передать все сбережения, ювелирные изделия и ценные вещи прибывшему курьеру пишет МВД

Девушка рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию.

Общий ущерб составил более 5,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).