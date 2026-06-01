В Астрахани задержали курьера мошенников, похитивших у жертвы более 7 млн рублей Жительница Астрахани отдала курьеру мошенников более 7 млн рублей

Москва1 июн Вести.В Астраханской области местная жительница обратилась в полицию после того, как отдала мошенникам 7 200 000 рублей, которые ранее она получила в качестве социальной выплаты после гибели сына, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Женщина рассказала, что ей позвонили якобы из силовых структур и запугали информацией о попытке перевода денег с ее банковского счета на неизвестный счет. Затем стали поступать звонки, во время которых злоумышленники убеждали ее перевести деньги на безопасный счет. Для этого нужно было снять все деньги и передать их "инкассатору".

В установленный злоумышленниками день и место, потерпевшая передала личные накопления неизвестному лицу, который произнес кодовое слово говорится в сообщении

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать молодого человека 2007 года рождения. Ему, в свою очередь, в одном из мессенджеров поступило предложение о работе от неизвестного пользователя и предлагалось поработать курьером по доставке документов, ценных бумаг и денежных средств в Астрахани.

Подозреваемый нашёл женщину, назвал кодовое слово и получил от неё пакет с крупной суммой денег. За эту работу он получил на банковскую карту 30 тысяч рублей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и ищут тех, кто организовал эту мошенническую схему. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Расследование продолжается.