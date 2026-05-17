Москва17 маяВести.Аферисты использовали стандартную схему, чтобы похитить 477 тысяч рублей у студентки колледжа из Башкортостана. Об этом пишет управление МВД России по республике в Telegram-канале.
По данным ведомства, мошенник позвонил 18-летней девушке и представился курьером. Под предлогом получения посылки он выманил ее паспортные данные и код из сообщения.
После этого студентке пришло уведомление якобы о входе в ее аккаунт на Госуслугах. Ниже был представлен номер "горячей линии", по которому девушка и позвонила. Ей ответил мужчина, который сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на ее родителей и буду финансировать деятельность недружественных государств за их счет.
Чтобы "спасти" отца, девушка оформила на него заем через мобильное приложение. Сделать это ее убедил "сотрудник ФСБ".
Полученные средства в размере 477 тысяч рублей она перевела через банкомат на указанные мошенниками "безопасные счета"говорится в сообщении
Только после этого она рассказала семье о произошедшем. Расстроенный отец посоветовал дочери обратиться в полиции.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.